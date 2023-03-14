搶疫後旅宿商機，台北寒舍艾美酒店於即日起至6月27日推出「嚮法輕旅」住房專案，入住舒適優雅的豪華客房每房每晚10,900＋15.5％元起，專案包含「北緯二十五」精選晚間套餐以及翌日「探索廚房」自助早餐，房客可以體驗健身設施，讓身心靈減壓，並免費參觀台北當代藝術館，充實生活美學。專案適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數，限量銷售，須事先預訂。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五擁有大面的落地窗，讓人感受光影流淌的浪漫，專案的晚餐套餐包含輕盈無負擔的開胃菜「和風鮮蔬沙拉」，主菜三選一，可選擇老饕最愛的「果木燻香牛肋眼」、充滿義式海鮮風味的「嫩煎鮭魚佐白酒鮭魚卵醬汁」，或是健康美味又飽足感十足的「碳烤舒肥雞佐松露時蔬」，另外，甜點及飲品則提供「主廚每日精選甜品」和「氣泡水飲品」，享受獨一無二的甜蜜美好滋味。

台北寒舍艾美酒店以「光與影」的當代藝術策展概念為基礎，不侷限於實體物品藝術，更透過了燈光、影音開啟藝術新扉頁，讓房客彷彿徜徉於藝廊。另外，房客憑艾美酒店的房卡可以免費參觀台北當代藝術館，開啟探索藝術的全新旅程。嚮往的一個人旅行，帶本書在艾美感受法式優雅，若想與友人一起分享，可選擇專案加購價每人2,000＋15.5％元起。