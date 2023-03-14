矽谷銀行母公司SVB Financial、加密銀行Signature Bank突然倒地所引發的危機蔓延疑慮，並未因美國金融主管機關全額保障儲戶存款獲得緩解，銀行類股成為重災區，但人們期待聯準會（Fed）可能因而緩下升息腳步，卻帶動那斯達克指數逆勢走揚。

道瓊工業平均指數3月13日終場下跌0.28％（90.5點）、收31,819.14點。那斯達克指數上漲0.45％（49.96點）、收11,188.84點。費城半導體指數下跌0.09％（2.22點）、收2,921.71點，創2月22日以來收盤新低。

統一投顧指出，美國矽谷銀行遭到接管，預期Fed 3月份將由升息2碼至只升息1碼。再則，針對矽谷銀行事件，美國聯邦存款保險公司和聯準會出手干預，讓存款戶獲得保障，研判恐慌情緒將降溫，但此事件後，高利率引發的系統性風險及硬著陸（hard landing）預期將如影隨行。

台股已連續二日失守月均線，上檔壓力漸形成，若短期月線未能站上，應提防台股趨勢翻空。

統一投顧建議暫時觀望，控制持股率，選股不選市，布局趨勢題材族群，如新能源概念、車電相關、ChatGPT相關高速運算、鋼鐵及高股息殖利率概念股。