據杭州市人民政府網站13日消息，日前杭州市公安局發布《關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見(徵求意見稿)》，內容進一步放開學歷落戶。對已在杭州市區落實就業單位的35周歲以下（以下不含本數，下同）的普通大學大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶；45周歲以下的普通大學碩士研究生可以「先落戶後就業」。

此外，杭州還將全面放開縣域落戶政策。全面放開桐廬、建德、淳安三縣（市）城鎮落戶條件，建立以合法穩定住所或合法穩定就業為條件的經常居住地登記戶口制度，增加縣城吸引力。

另外也規劃放寬技能人才落戶。讓45周歲以下具有技師以上職業資格（或職業技能等級二級及以上證書），35周歲以下高級工職業資格（或職業技能等級三級證書），在市區工作且已由工作單位正常繳納6個月及以上社會保險（不含補繳）的，並在杭州市區有合法穩定住所，可辦理落戶。本人落戶時可隨遷配偶、未成年子女，不受婚齡條件限制。

同時研擬放寬投靠落戶。開展戶籍准入年限累計互認。長三角區域戶籍居民辦理夫妻投靠和老年投靠落戶時，實行同城化累計，取消《浙江省居住證》條件。