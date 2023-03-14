關押在彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，昨天上午11點趁著自主監外作業時，失聯脫逃，彰化警方積極抓捕，今天稍早警方掌握朱漢宗行蹤，最終朱漢宗在逃亡23小時候，在永靖老家附近的田野中落網，目前已帶回警局調查。

朱漢宗是竊盜累犯，多次在彰化員林及北斗地區犯案，包括偷自行車、沒拔鑰匙的小貨車、商店內現金及商品，前後犯下18起竊案，其高職肄業、離婚，有一個女兒及重度肢障母親，但法院審酌他不知悔改，沒尊重他人財產權的權念，但犯罪手段尚屬和平，最終判處有期徒刑4年1月又5天。

朱漢宗2019年12月24日到彰化監獄服刑，原本預計明年1月14日服刑期滿 ，在2021年間因表現良好，獲遴選可執行自主監外作業。

據了解「自主監外作業」規定中，服刑中的受刑人可自行往返作業場所及監禁處所，過程無須戒護，要符合規定門檻並不低，必須在最近1年內沒有違規，且在該監獄服刑超過3個月，朱入監服刑表現良好符合規定，因此會逃脫獄方也相當訝異。