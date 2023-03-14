大陸央視新聞用戶端14日報導，中國科學技術大學潘建偉、徐飛虎等與上海微系統所、濟南量子技術研究院、哈爾濱工業大學等單位的科研人員合作，通過發展高保真度積體光子學量子態調控、高計數率超導單光子探測等關鍵技術，近日首次在國際上實現百兆位元速（Bit rate）率的即時量子金鑰分發，實驗結果將此前的成碼率紀錄提升一個數量級。該成果於14日線上發表於國際學術期刊《自然-光子學》。對未來量子通信的大規模實際應用具有重要意義。

報導稱，量子密鑰分發（QKD）基於量子力學基本原理，可以實現原理上無條件安全的保密通信。提高QKD的成碼率對其實用化起著至關重要的作用。高碼率可為更多使用者提供服務，實現大數據共用、分散式存儲加密等高頻寬需求的應用。此前國際上最高的即時成碼率是10Mb／s（10公里標準光纖通道下）。為了實現更高的金鑰率，需要解決系統發送端、接收端和後處理等技術瓶頸。

潘建偉、徐飛虎研究組發展了集成光子片上高速高保真度偏振態調製技術，系統重頻達到2.5GHz，量子比特誤碼率優於0.35％；結合中科院上海微系統所最新研製的八圖元SNSPD，實現了高計數率、高效率的單光子探測；同時，研究組發展了偏振回饋控制、高速後處理模組等。

在上述技術突破的基礎上，研究團隊實現了10公里標準光纖通道下115.8 Mb／s的金鑰率，較之前紀錄提高了約一個數量級；系統穩定運行超過50個小時，在傳輸距離328公里下碼率超過200b／s。上述研究成果表明，量子金鑰分發可實現百兆位元速率的即時金鑰分發，滿足高頻寬通信需求，對未來量子通信的大規模實際應用具有重要意義。