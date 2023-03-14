The house was rocking for José De León and his perfect performance. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/O5O4RYnnmc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2023

D組波多黎各14日痛宰以色列，波多黎各不僅一分未失，甚至沒有被任何人上壘，差點就締造經典賽史首場「完全比賽」。可惜波多黎各的打者收不住棒子，提前在第8局就KO了以色列，此戰成為8局的完全比賽，仍是締造了經典賽紀錄。波多黎各10比0大獲全勝，在小組取得2勝1負。

波多黎各首局就連續長打敲下3分，第2局又有E.李維拉（Emmanuel Rivera）三壘打取分，前兩局就進帳6分。大聯盟球星林鐸（Francisco Lindor）5局下滿壘兩出局時，擊出驚人的三壘打，幾乎也就和滿貫炮一樣了。此時比數來到9比0。

以色列不僅無法打破鴨蛋，甚至連上壘都做不到，苦熬到第8局下，波多黎各藉著兩次保送，赫南德茲（Enrique Hernández）一支安打成為「再見安打」8局扣倒了以色列。

波多黎各先發投手德里昂（De León）只用了64球，飆出10次奪三振，獨撐5.2局之久摘得勝投，是本屆經典賽最驚人的投球演出，退場時獲得觀眾熱烈的喝采。後面還有3位中繼投手幫忙完成任務。

依照大聯盟規定，正式的完全比賽與無安打比賽都必須守滿9局，不過這已經是經典賽首次由勝方完美擊敗對手的比賽。荷蘭在首屆2006年對巴拿馬投出7局無安打的KO勝，波多黎各將這項紀錄延長到8局。