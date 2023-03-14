Omdia首席分析師Mark Beccue指出，生成式AI無法從根本上解決AI面臨的挑戰——偏見、隱私、責任、一致性和可解釋性（Interpretability），事實上，生成式AI在很大程度上加劇了這些問題。

舉例來說，作為大多數生成式AI輸出來源的大型語言模型（LLM）是根據公共資料所訓練，這些資料可能包括有害語言或種族、性別、性取向、能力、語言、文化等方面的偏見內容，這意味著輸出本身可能就有偏見或不當內容。另一個例子是，生成式AI輸出不易解釋。與大多數深度學習AI一樣，其產出結果難以溯源。雖然可解釋性是所有AI的挑戰，但對於生成式AI輸出，這項挑戰更為艱鉅。因為根據定義，生成式AI所產出的內容是被「創造」出來的。

2023年將是生成式AI的早期市場階段。Omdia預測，針對生成式AI的使用將在今年將湧現大量的創造性革新，然而，對於生成式AI的定義及其作用也會產生相對的疑惑。