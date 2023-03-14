臻鼎-KY 2022年合併營收為1713.56億元，年增10.5%，合併毛利率年增加3.6個百分點至23.3%，營業利益率年增加2.9個百分點達13.1%，雙率雙升且創歷年新高，歸屬母公司淨利為141.97億元，年增47.1%，每股盈餘為15.02元。

臻鼎-KY今年前2月合併營收為224.28億元，年增9.98%，沈慶芳表示，今年面臨很多挑戰，整體動能沒有上來，過去公司業績季節性明顯，第2季是比較谷底的時候，今年也差不多，預期第2季是公司營運谷底，希望今年能達成營收與去年持平，景氣不好、產能過剩意謂面臨客戶砍價及同業殺價競爭，預期今年獲利會受到影響。

儘管今年營運挑戰不少，臻鼎-KY預期，今年ABF及BT可以維持年成長50%以上，明年及後年可望有真正大幅度成長。

雖然短期消費電子需求尚未回溫，臻鼎-KY與客戶共同開發高階產品的腳步並未放緩，包括：AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、AI的應用皆有專案進行中，根據臻鼎-KY規劃，2025年IC載板佔公司營收比重將達15%，低軌道衛星預期今年會小量量產。

為滿足客戶中長期需求，臻鼎-KY擴廠進度皆按計畫進行，深圳首座ABF廠已於2月小量量產，淮安第三園區高階HDI廠已在裝機中，高雄園區廠房在1月6日也已經完成封頂儀式；沈慶芳強調，公司營運都是做長期規劃，相信ABF景氣恢復後會有相當不錯表現。

臻鼎-KY法說會後，美系、歐系、日系及亞系外資發布最新報告，其中美系外資下調臻鼎-KY 2023年/2024年獲利預估，但維持「買進」評等及目標價140元；歐系外資則下調臻鼎-KY 2023到2024年每股盈餘1%到3%，但給予「優於大盤表現」評等，目標價133元；日系外資因IC載板需求急遽惡化，以及消費產品需求疲弱，下調臻鼎-KY 2023年/2024年獲利12%/7%，維持「買進」評等，目標價從138元下調至133.4元。

亞系外資亦將臻鼎-KY 2023年/2024年每股盈餘下調14%/10%，給予「優於大盤表現」評等，目標價由138元下調至133元。