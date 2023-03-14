由公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及西敏寺民主基金會 （WFD）共同舉辦的「2023國會開放與監督論壇」，今(14)日早上舉行開幕式，立法院長游錫堃也到現場致詞，強調台灣位在印太地區抵抗威權第一線，全球民主連續17年衰退，自由度下降的國家多於自由度增加的國家，如何力挽狂瀾是「民主同盟國」共同面對的課題。

這場為期2天的論壇呼應「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership）的4項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流，以「開放國會」與「國會監督」2大主題，規劃了2日共6場專題討論，並邀請到來自全球11個公民團體及超過20位國際貴賓參與，包含來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞的國會議員。

立法院長游錫堃也受邀參加論壇的開幕式，他致詞時表示，台灣雖然不是「開放政府夥伴聯盟」(OGP)的會員國，也沒有簽署「開放國會」(OP)的《議會開放宣言》，但從2016年起，台灣國會持續不斷地往公開化、透明化的目標邁進，他擔任院長後也立即成立「開放國會委員會」，積極與民間組織合作，共同推出符合國際標準的「開放國會行動方案」。

他說，台灣是法治社會，當國會更公開透明，公民取得資訊更加容易，人民就更有機會透過參與立法來決定自己的未來。換句話說，有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。

「台灣位於印太區域抵抗威權的最前線」，游錫堃指出，過去3年除了因應嚴竣疫情外，也和國際民主國家一樣飽受威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅；近年來，全球民主版圖有萎縮現象，根據美國「自由之家」最新公布的2023年全球自由報告，全球民主連續17年衰退，自由度下降的國家多於自由度增加的國家。如何力挽狂瀾，是我們「民主同盟國」共同面對的課題。

他表示，回顧大航海時代以來，台灣歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清治、日治、蔣氏政權等強權的殖民統治，台灣人幾乎沒有一天做過自己的主人，台灣人現在享有的自由民主，是從被壓迫和屠殺中走過來的，因為深知得來不易所以更加珍惜，並自許能幫助其他威權國家統治下的人民同享自由，「一個更美好的世界，必須更多人共同擁有自由和民主」。