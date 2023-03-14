北韓近日密集試射飛彈，被認為是對南韓與美國聯合軍演的反擊；美國智庫最新報告指出，南韓總統尹錫悅16至17日訪日期間，北韓可能進行更大規模挑釁。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，北韓可能在韓美「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演期間持續進行武力示威，除展示北韓擁有戰爭遏制力，也藉以試驗各種型態武器。

報告指出，北韓領導人金正恩胞妹金與正2月曾表示要將太平洋變成「射擊場」，不排除北韓以正常角度發射洲際彈道飛彈（ICBM）的可能性。洲際彈道飛彈射程遠，北韓先前皆以高角度試射。

此外，韓日雙方為改善外交關係、促進軍事等方面合作的峰會也可能成為北韓目標，北韓可能為破壞韓日峰會，在尹錫悅16至17日訪日期間進行大規模挑釁。

南韓與美國13日起展開為期11天的聯合軍演，北韓大表不滿，10日透過官媒公布9日同時發射6枚彈道飛彈照片，13日公布12日凌晨從東部咸鏡南道的新浦近海，使用潛艦向日本海方向發射2枚巡弋飛彈。

南韓合同參謀本部今天上午又監測到北韓從黃海南道長淵一帶向東海上發射2枚短程彈道飛彈，被認為是針對韓美聯合軍演的新一波示威。

南韓合同參謀本部表示，北韓應是首次從長淵發射彈道飛彈，韓美軍方正密切關注北韓動向，防備後續可能的飛彈發射行動。