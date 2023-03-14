今年適逢閏二月，命理專家柯柏成寫下閏二月習俗，出嫁的女兒回娘家記得要買新鞋送媽媽。有人認為閏月出生賺到2次生日？柯柏成則指出，「生日對人來說反而是特別危險的時間點」，千萬不要以為在閏月出生是賺到。

柯柏成在臉書發文指出，農諺說「雙春閏二月，春寒逢秋旱。」按過去經驗，今年的春天會比較寒冷，秋天會遇上旱情，提醒民眾，秋天到來前有機會要儲水，並注意氣溫變化。

柯柏成說，民俗上閏二月時，出嫁的女兒要回娘家給媽媽送新鞋，「鞋」音同「邪」，希望媽媽把邪氣踩在腳下，因而添福增壽。他解釋，置閏是因應地球自轉的角度問題而做的時序調整，可將其視為調整生活平衡的一個機制，利用閏月漸漸調整正常。

至於在閏月出生的人是否可以過2次生日？柯柏成說明，人的靈魂是由三魂七魄所組成，魂的功能主善、魄的功能主惡及慾望，平時一條魂可管住三個魄，正常的狀況下，比較不會為非作歹；「但是有些特殊日子，有一魂會上詣天曹，這個特殊的日子就是生日，一魂離開了稱為『魂不守舍』，沒有魂管的一魄就容易被欲望牽纏而做壞事。」因此生日會找親友一起慶祝，讓他人幫忙看管，不要出亂。

柯柏成提到，大家常常會從社會新聞看到，在夜店有人因慶生而發生鬥毆等新聞案件，直言「生日對人來說反而是特別危險的時間點，千萬不要以為在閏月出生就可以過兩次生日是賺到。」

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