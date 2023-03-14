大陸女星鍾麗緹曾結過3次婚，育有3個女兒，她日前在抖音上分享與小女兒一起跳舞的影片，自稱和13歲的小女兒是姐妹花，不過Cayla（張凱琳）高挑的身材，以及神似生父的模樣，也引來網友紛紛討論。

52歲的大陸演員鍾麗緹昨（13）日在個人抖音上傳新影片，只見她身穿條紋連身裙，前凸後翹，身材豐腴，與身旁的小女兒Cayla一起跳舞，寫下：「春天開了兩朵姊妹花。」即使母女相差39歲，鍾麗緹仍展現年輕活力，兩人跳舞的模樣就像是閨密。

而影片中也可見Cayla身穿短上衣、牛仔褲，露出小蠻腰的身材，與鍾麗緹擁有不一樣的美感，吸引網友的目光。此外，Cayla高挑、纖瘦的身材也獲得許多稱讚，「考拉好美」、「小考拉變好高了」、「女兒們都遺傳媽媽的好基因」，雖然鍾麗緹與前夫嚴錚離婚後就沒有再聯絡，但有網友覺得Cayla與嚴錚有幾分相似，不過對於女兒能夠與媽媽如此契合，讓網友們直呼：「好幸福！」

事實上，鍾麗緹育有3個女兒，Yasmine、Jaden與Cayla，其中Jaden與Cayla是她與嚴錚所生，但在兩個女兒還小的時候就離婚了，並與現任丈夫張倫碩一起生活，也時常在社群上分享與家人的日常。而Cayla亭亭玉立的形象，也多次參與走秀及演戲，十分多才多藝。