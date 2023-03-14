花蓮佐倉步道是市郊的森林廊道，全長約4公里，來回一趟約3小時，海拔高度70至495公尺，可眺望市區與太平洋，月遊客量達3千人，「內急」也成問題，多數遊客反應，沿途公廁老舊，常發生缺水問題，縣議員張美慧透過立委范雲協助，花蓮林管處允諾改善，也同意增設景觀平台設施，將納入整體規劃評估。

縣議員張美慧與花蓮林管處長黃群策等人，登山會勘佐倉步道設施。（縣議員張美慧提供）

張美慧表示，有山有反映，包含步道中途的公廁老舊破損、又缺水，對於女性山友來說，更是不便，另外，過去因佔用原住民保留地的第二觀景平台，已經拆除，民眾希望能要另覓地點恢復設置，以及沿途無垃圾桶、第一觀景平台後方有巨石，擔憂落石坍塌等問題。

張美慧與花蓮林管處長黃群策、縣議員林則葹、縣議員胡仁順服務處主任黃國禎，市民代表歐彥志等人，以及立委范雲服務處副主任林育德，全程步行上山會勘。

林管處同意整修公廁，改善目前漆黑、老舊破損的情形，至於有關於觀景平台，花蓮林管處將爭取經費，進行先期規劃，以整體評估可行性，而因應政府推動無痕山林政策，所以步道沿線是否放置垃圾桶，要再評估。

佐倉步道，早年是台泥在佐倉礦區。林務局於2000年規畫步道。（縣議員張美慧提供）

佐倉步道，早年是台泥在佐倉礦區，後因採礦不足而放棄開採，將礦區歸還給林務局，讓砂婆礑山恢復原來面貌。林務局於2000年規畫現行的步道，盡量減少對自然的破壞，沿線動植物資源豐富，月遊客量達2至3千人。