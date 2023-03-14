台灣與捷克15年前簽署航約卻遲未開航，交通部長王國材本月初在立法院透露我國即將開航布拉格，中華航空今正式宣布7月18日起開闢台北－布拉格航線，是公司在歐洲第6個航點，初期每周飛航2班。華航為歡慶全新航點開航，推出經濟艙機票未稅價2萬7160元起，即日起可訂票。

華航深耕歐洲市場40年，布建綿密航網，布拉格是繼德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納後第6個航點。

位於東歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，處處有著波西米亞風情，素有真實版童話王國之稱，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

目前華航台北－維也納每周飛航4個班次，台北－布拉格則自7月18日起每周飛航2個班次，屆時東歐航班將達每周6班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

華航台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間11時20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7時10分抵達，飛行時間約13小時50分；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11時05分起飛，台灣時間隔天上午5時35分抵達，飛行時間約12小時30分。

華航將以新世代越洋航線主力A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。為歡慶歐洲全新航點布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價2萬7160元起（未稅）；還有會員加贈哩程活動，9月底前搭乘台灣往返布拉格航班，晶鑽卡會員可獲得2倍哩程、翡翠卡會員可獲得1.5倍哩程、金卡會員則可獲得1.2倍哩程回饋。

華夏會員哩程折抵票款Miles and Cash全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙8000元、豪華經濟艙7000元、經濟艙則提高至6000元；短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙2000元、豪華經濟艙1500元、經濟艙則提高至1200元。