台新銀行積極響應金管會信託2.0「全方位信託」第二階段推動計畫，持續深化信託產學合作、信託觀念宣導。為培育金融信託專業人才，台新銀行每年與各大專院校合作信託相關課程，持續透過台新自身的Early Win職場體驗計畫，提供實習機會，並協助學生未來專任正職，接軌職場生活。

台新銀行積極配合主管機關政策，不僅推廣信託業務與培育專業人才，更進一步與大專院校產學合作。台新自2012年起與臺灣大學財務金融學系所合作開設「金融創新實務專題」課程，迄今已邁入第十一個年頭。台新銀行信託團隊藉由課程分享實務經驗，讓學生以多元方式學習金融產業知識，並針對學生信託創新應用專題報告給予實務上執行的建議，以實際對談的方式跟學生分享信託及遺產繼承分配、高齡安養信託等信託實務，透過產學合作課程中的創新與實務結合，開拓學生們的視野。

台新銀行表示，偕同中山大學合作「金融創新產業碩士專班」信託課程，讓學生瞭解信託制度的功能及重要，培育信託潛力人才。信託具有專款專用、財產保全、財產提早安排及穩健理財活化財富等優點，學生透過課程理解信託的特性與優點，未來更能善用此項財富規劃工具，安排人生各階段的信託需求。

台新銀行信託團隊用心傾聽客戶需求，以客戶需求為中心規劃信託方案，提供專業建議，三度榮獲金管會評比為「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」。此外，台新銀行亦攜手律師及會計師事務所為多家知名企業完成傳承計畫，榮獲工商時報第一屆Trust Award 「有價證券信託創新獎-金獎」殊榮。台新銀行持續投入信託產品的創新，藉由信託專家團隊量身打造信託契約，完善達成各種信託目的，致力成為民眾的信託智慧好夥伴。