新北市板橋區府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案，3月13日起公開展覽30日，未來預計興建2棟的大樓，並捐贈公共化幼兒，預計2024年開工。新北市城鄉局表示，希望透過市府主導都更示範，活化市長官邸，打造府中全新城市面貌。

「市長官邸」屋齡接近60年，鄰近板橋高中、板橋國小、萬坪都會公園，周邊有捷運府中站、板橋車站，基地面積為3700平方公尺，其中3成為市有土地，將與周邊老舊建物一起更新，打造2棟地下5層、地上7層及26層的大樓。

新北都市更新處指出，該基地位於25米文化路一段上，符合「都更二箭」政策，除提高基準容積10％外，將於社區內回饋約220坪的3層樓室內空間作為公共化幼兒園，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔。

都更處指出，公辦都更是由市府公開評選招商實施者，市府財政局於2021年10月與冠德建設簽約擔任本案實施者後，整合周邊私有地主一併參與都更，並於2022年10月28日提出申請，後續市府預計分回48戶住宅單元。

目前私有土地及建築物已整合達95％以上同意，期望朝向100％整合、2024年4月開工及2027年5月完工目標邁進；公辦公聽會訂於2023年3月30日上午10時整在板橋後埔市民活動中心舉行。

城鄉局指出，除「市長官邸」公辦都更案，目前新北市府已完成7案公辦更新案的審議，其中已有4案完工，接下來新北市將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。