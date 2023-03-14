今年高雄蓮潭燈會榮獲2023美國「謬思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」，及「謬思創意大獎」(MUSE Creative Awards)「文化活動」項目「金獎」兩項肯定！高雄市政府觀光局張高閔琳感謝國際獎項肯定，並表示高雄蓮潭燈會以「越在地、越國際」為主軸，以宏觀策展概念寫下許多創舉，不但網路聲量全台第一，更在全球參賽作品中脫穎而出，，透過「光」與在地文化故事向國內外朋友展現高雄之美！

光舞蓮潭燈光展演創造古往今來的視覺與聽覺震撼感受。(高雄市觀光局提供)

由歷史悠久的美國國際設計獎項協會(IAA)主辦的謬思獎(MUSE Awards)創立於2015年，分為謬思設計大獎(MUSE Design Awards)與謬思創意大獎(MUSE Creative Awards)兩大類，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。今年2023高雄燈會回歸地區燈會，首度移師蓮池潭風景區辦理，以越在地越國際為主軸，結合獨特的地景與水岸風貌，搭配場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造具濃濃台灣味的在地燈會，今再傳捷報，獲美國謬思設計大獎之整體燈光設計(Lighting Design - Art/ Interior & Exterior Lighting)鉑金獎及謬思創意大獎文化活動(Event - Cultural Event)金獎。

光舞蓮潭燈光展演-以春秋閣為視角拍攝。(高雄市觀光局提供)

高閔琳表示，蓮池潭畔廟宇眾多，周邊龍虎塔、春秋閣、九曲橋等建築物古色古香，曾被CNN列為「愛上高雄十大理由」、深具東方神秘色彩；燈會策展時以享譽國際的宗廟建築設計為主燈，佐以現代燈光科技與音樂，打造「光舞蓮潭」燈光展演，創造古往今來的視覺及聽覺震撼感受，更結合點亮環潭寺廟搭配高雄在地民俗藝陣展演，融合宗教信仰與傳統文化呈現濃濃台灣味與最道地的高雄特色，榮獲謬思創意大獎文化活動(Event - Cultural Event)金獎，備感光榮。本次燈會結合在地廟宇廟埕之宗教信仰與傳統文化的豐富展演，包括民俗藝陣、傳統戲劇如歌仔戲、皮影戲、掌中劇等；包括本市重要無形文化資產保存者「呂柏達涼傘團」、遠赴法國尼斯嘉年華表演的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」、「舊城十二婆姐陣」、內門「振宗藝術團」電音三太子與民俗體育常勝軍「高雄兩廣龍獅戰鼓團」獅陣等各式藝陣，以及本市傑出傳統戲曲團隊「明園天字戲劇團」、「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」等，輪番在各廟埕中帶來不同的野台戲劇饗宴。

高雄蓮潭燈會以廟埕藝陣展演打造史上最濃台灣味燈會。(高雄市觀光局提供)

觀光局更特別邀請國內演唱會知名的燈光設計師陳威苑擔任燈光設計總監，創作「光舞蓮潭」(Light dances on Lotus Pond)作品，並榮獲最高獎項。陳威苑表示，蓮池潭具有獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟等最富盛名，本次燈會挑選出代表東方文化的中式建築、神像，搭配燈光設計，以360度無死角呈現，將科技光束貼合傳統宮廟建築，以絢麗燈光融合廟宇元素、青春世代跳躍的音樂節奏，展現東方與西方文化、傳統與現代的交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。陳威苑也透露，本次光舞蓮潭燈光設計最大挑戰是如何將廟宇以燈光勾勒出建築體的線條，多次像蜘蛛人一樣爬到玄天上帝神像上裝燈，就是要呈現最好的燈光展演效果，讓遊客從環湖的不同角度，都能感受多重的燈光視覺饗宴。

光舞蓮潭燈會展演以360度無死角呈現，將科技光束貼合傳統宮廟建築。(高雄市觀光局提供)

今年2023蓮潭燈會同時也邀請四位高雄人氣藝術家創作，包含人氣貼圖ㄇㄚˊ幾兔創作者 YUKIJI 雪路創作18米高「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」、以「翻轉文字」成名的設計師林國慶、熱門景點「鼓山魚市場」設計師張超倫打造特色作品，燈會主視覺邀請榮獲德國紅點設計獎的林士揚操刀，讓高雄在地藝術文化的能量發光發熱。

蓮潭燈會水上燈飾作品萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾吸引大批民眾拍照。(高雄市觀光局提供)

融入燈光美學的地景藝術，顛覆傳統元宵花燈的既定形式，2023高雄蓮潭燈會共計十三組燈飾、六十六場在地民俗藝陣及街頭藝人表演活動，讓民眾從看到燈的美，到發現蓮池潭的獨特文化，向國內外朋友呈現史上最「生猛有力的高雄魂」及「濃濃台灣味」燈會。11天的展期創下逾2百萬參觀人次，帶來近30億觀光效益，外縣市遊客近4成，周邊住房率8成以上。商圈業績成長3到4成，來客數成長約5至6成，伴手禮銷售量史上最佳，攤商市集業績翻倍，成功帶動周邊商圈店家及觀光產值。