這家日本最大的投資銀行周一出具報告指出，面臨這場金融危機，聯準會3月不但不會升息，還將降息25個基點（1碼）並停止量化緊縮措施。美股重挫顯示聯準會需要採取更多舉措重振對銀行體系的信心。

高盛分析師周日表示，基於近來銀行業面臨的壓力，高盛不再認為聯準會將在下周會議做出任何升息決議。此前儘管市場普遍預期聯準會3月將升息50個基點，但高盛預期央行只會升息25個基點。

美國監管機構周日緊急推出讓銀行業能取得應急資金的新機制，並宣布矽谷銀行的客戶自周一起便能提領所有存款。聯準會並放寬銀行在緊急情況下向央行借款的條件。

高盛對此表示，美國監管機構採取的措施可望為面臨存款外流的銀行挹注大量流動性，並增強存款戶的信心。

雖然高盛預期3月將暫停升息，但仍然維持聯準會在5月、6月和7月各升息25個基點的預測不變，不過該銀行也提醒3月之後的升息路徑存在相當大的不確定性。

高盛表示，目前預期聯準會的政策利率將在升至5.25%～5.5%到頂。

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）周一表示，儘管目前不是聯準會升息的最佳時機，但為了維持央行決意打擊通膨的公信力，聯準會仍可能在3月會議升息，只不過幅度可能從50個基點縮小至25個基點，而這將是本輪緊縮周期的最後一次升息，之後聯準會將停下腳步。

岡拉克並表示，以過去幾十年的經驗來看，美國債息曲線倒掛後幾個月經濟便會陷入衰退，目前債息曲線急劇變陡，意味著經濟衰退即將到來。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據顯示，操盤手目前預期聯準會3月升息50個基點的可能性降為零，升息1碼的機率升至約60%，而維持利率不變的可能性來到約4成。