台新投信指出，國發會月初發布1月景氣對策信號，再度亮出代表景氣低迷的藍燈，綜合判斷分數續掉1分至11分，為近14年來新低。景氣燈號已是連3顆藍燈，反映景氣低迷，讓人想起「紅燈停，藍燈行」的股市最佳進場時機。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就台股基本面分析，預估晶圓代工景氣可望在首季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢。整體而言，2023年上市櫃企業獲利仍衰退，但科技股表現優於傳產股，預估企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正，對於台股後市仍樂觀看待，短線若遇較大回檔反而提供逢低買點。

沈建宏指出，後市大盤有六大變數需關注。包括：一、中國大陸經濟解封後，復甦動能是否如預期強勁。二、中國大陸經濟解封後，是否帶動原物料報價上漲，進一步影響後續通膨數據變化。三、美國聯準會升息循環是否從6月延長到9月才結束。四、俄烏戰爭的後續情勢變化。五、第二季科技產業庫存調整是否結束，需求是否在首季至第二季先後落底。六、美國矽谷銀行危機是否擴散。

類股操作上，沈建宏看好七大族群，包括經濟解封受惠股、低軌道衛星供應鏈、生技族群、ChatGPT帶動的AI相關受益族群、再生或替代能源供應鏈、鋼鐵族群，以及率先調整庫存結束，近期有短急單、評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群。