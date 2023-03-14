AV女優三上悠亞，2015年從少女偶像團體轉戰AV界後，知名度火速攀升，作品銷量更是無人能超越，因此被封為「國民AV女優」，不過昨（13）日她投下震撼彈，宣布要從AV界引退，讓無數粉絲直呼崩潰，對此，AV達人「一劍浣春秋」爆料還有兩支「超超超超豪華」作品未公布，因此今天公布的作品不會是引退作。

三上悠亞昨(13日)在YouTube頻道宣布將從AV界引退，時間預定於8月16日滿30歲生日當天，回憶起轉換跑道成為AV女優的心路歷程，更是激動情緒當場淚崩，不過也強調「8年時間真的很長，也很充實」，除了感謝粉絲的支持之外，也強調會轉戰新領域後，會繼續將事情做好，也希望粉絲們能繼續支持她。

三上悠亞宣布引退。（影片／三上悠亞YouTube）

三上悠亞宣布引退消息後，AV達人「一劍浣春秋」發文表示去年9月就確定好的事，如今總算公開宣布，接著透露「有些事情現在可以講了」，似乎早知情些許內幕，指出三上悠亞從成立經紀公司時，就啟動引退計畫，包括30歲結束AV女優生涯、設立付費粉絲團及推出重量級作品，接著強調「身為近年最頂尖的AV女優，她要走得漂亮也要走得無後顧之憂，近來一連串的動作就知道那不是臨時起意也不是一時衝動，她是一步一步在執行設定的計畫」。

AV達人「一劍浣春秋」爆料三上悠亞今天公布的作品不會是引退作，因為還有兩支「超超超超超超超超豪華」作品沒有公布，預計引退作會在8月公布，但是否有變數還很難說，唯一可知的是在引退之前，三上悠亞會繼續維持在AV界的高度，爭取與廠商合作機會，也會在TRE舞台上正式和粉絲告別，證明地位無人能撼動。

AV達人「一劍浣春秋」指出今年TRE台北國際成人展會很熱鬧，在於二大關鍵因素，除了可能是三上悠亞AV生涯最後公開活動，各事務所也將紛紛祭出王牌在TRE舞台亮相，期盼能成為承接三上悠亞的後起之秀，但仍不免感嘆：「一個時代要結束了」，簡短一句道出無數粉絲的心聲。