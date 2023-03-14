長榮集團旗下的長榮航太（2645）14日以每股68元掛牌上市，成為長榮集團第六家上市公司。截至9點30分為止，長榮航太股價最高一度達到94.7元，漲幅39.26％，上市首日開出紅盤，蜜月行情可期。

長榮航太為國內主要飛機維修公司，提供高品質的機體、發動機及零組件等維修服務，挾維修及製造兩個事業體雙成長動能，近期受到法人機構及投資大眾的矚目，公開申購期間吸引超過72萬筆申購單，以釋出3,700張股票估算，中籤率約0.5％，市場反應熱烈。

長榮航太2022年合併營收為118.47億元，年增23.19％，稅後淨利15.81億元，每股盈餘4.48元，董事會已通過配發4.0元現金股利。

長榮航太2023年維修及製造兩大事業體持續成長，今年2月合併營收為10.63億元，較去年同期成長2.54億元，年增率31.49％；累計1~2月合併營收達20.91億元，較去年同期成長3.68億元。

長榮航太維修業務主要成長動能來自國際的業務，繼在東北亞、北美市場穩定成長後，公司也看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期未來維修業務能持續保持穩定小幅成長。

製造事業體方面，在航空市場需求逐漸復甦的驅動下，飛機製造商均提高產能來應付需求的增加，預期航機零組件需求成長幅度將高於2022年，且目前位於桃園觀音的製造事業體廠房仍有餘裕產能，將有助於製造事業體的營收顯著成長。

長榮航太運用數十年來累積的管理經驗以及不斷精進的技術，積極轉投資未來前景可期的相關事業，包括與美國GE奇異公司合資之長異發動機維修公司、美國Spirit Aerosystem合資之長銳航材公司、及與艾姆勒車電&匯鑽科技合資之長鑽科技共三家公司，主要業務分別為GE發動機維修、航材維修以及電動車用零組件表面化學處理。

長榮航太持續強化機體維修及製造能力，在本業方面提升技術層次增加量能，同時在轉投資事業上穩定發展，隨著全球疫情解封，開放國際旅遊，新機訂單及交機量大幅度成長挹注成長動能，展望長榮航太公司未來的的營收及獲利，將有機會更上層樓。