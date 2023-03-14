影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎禮》於台灣時間13日美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）圓滿落幕，而每年由雜誌《Vanity Fair》主辦的慶功宴亦不能錯過，一眾女星盛裝出席大有看頭，更有兩位超模杭特·薛佛(Hunter SchafeR)、亞麗珊德拉·安布羅休(Alessandra Ambrosio)更以超性感造型現身，火辣程度爆表！

現年24歲的跨性別模特兒Hunter Schafer去年出席Schiaparelli大秀的造型就讓許多人驚艷不已，當時身穿黑色平口洋裝，以及配戴金色首飾，華麗性感造型把一旁艾瑪華森（Emma Watson）比下去。

而在本次的奧斯卡慶功派對的穿搭，杭特·薛佛更是成為全場焦點，只見她上身僅有一根純白色羽毛遮掩上圍，渾圓的胸型一覽無遺，而下身是一條銀白色緞面一片裙，整身造型俐落簡潔，又不失性感。

另外，超模亞麗珊德拉·安布羅休的大膽造型，也令人眼睛一亮，她一襲淺藍色漁網透視裝出席派對，長裙配上超級大露背，而亞麗珊德拉裡面只穿一條丁字褲，蜜桃臀全被看光光，噴血程度爆表。

亞麗珊德拉·安布羅休身為維密天使17年，曾兩度穿上只有維密天使台柱能夠駕馭的「Fantasy Bra」，甚至晉身成為收入最高的模特兒。不過，她仍在2017年上海維密大秀中，告別了天使生涯，她坦言雖然當模特兒能夠去海外旅行，不過要與孩子們分隔兩地，是一件非常折磨人的事，「我終究得邁向下一個階段。」