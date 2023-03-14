針對基隆市府在基隆捷運計畫負擔上升到53億元，受訪市民中有5成以上認為經費由地方負擔不合理；對此，交通部長王國材今赴立院備詢，會前受訪表示，全國一致捷運補助辦法，可以反映他們的心聲，但沒辦法用民調來決定捷運的經費。

王國材表示，民調可以反映民眾心聲，但無法決定捷運的經費，交通部政務次長胡湘麟這周會到基隆，就補助範圍可以解釋的空間，還有北五堵的土地開發跟基隆市政府做建議，來降低他們的負擔。