前台大校長管中閔昨就2018年發生的台大校長遴選「卡管案」發表新書，還原整個卡管案的過程。國民黨立委賴士葆今天質詢行政院長陳建仁時，問陳建仁願不願意就這段殘害學術自由的歷史，向全民道個歉？陳建仁說，「我不必要說任何道歉，跟我沒任何關係，卡管案各界自有公斷，大家有不同觀點，我們都尊重，我們也有不同看法。」

賴士葆指出，書中提到前台大校長陳維昭，當年被蔡總統找去總統府談話，蔡想說服陳維昭重啟遴選，陳維昭反問是否可請司法單位節制點，司法單位到處約詢遴選委員跟台大教授給很大心理壓力。賴說他敬佩這兩位校長，也見到司法單位如何加入追殺管中閔，他也問陳建仁，蔡接見陳維昭時，在不在場？

陳建仁說，他不在場，也不知道，他們跟陳維昭的關係，他都完全不清楚。

賴士葆說，即便陳建仁不知道，但是這樣的案件連前副總統呂秀蓮都看不下去，認為與台大校產有關，陳建仁是否應該為這段殘害學術自由的歷史向全民道歉？

陳建仁說，「我不必要說任何道歉，跟我沒任何關係，卡管案各界自有公斷，大家都有不同觀點，我們都尊重，我們也有不同的看法，用少數人講法來看不公平。」