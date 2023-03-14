綜合港媒報導，大陸網民近日發現，大連理工大學出版社2014年出版的一本旅遊攻略書籍，疑用日本靖國神社當封面，引起爭議。該出版社14日證實事件，回應稱「圖片選取不當」，指相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毀。

有大陸網民12日貼文表示，大連理工大學出版社出版的《日本旅遊，一本就夠》（第二版），封面右下方的建築疑是位於東京、供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。陸媒發現，該書在文軒網天貓旗艦店、博庫網、噹噹網等大陸多個網購平台上均能檢索到，並顯示仍有庫存。至13日下午，多個網購平台上顯示涉事書籍已下架。

涉事出版社官方微博14日通報，近日網上反映其2014年出版的上述書籍存在圖片選取不當的問題。出版社高度重視，認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。出版社強調，將嚴肅追究相關責任人責任，同時將深刻吸取教訓，切實把好圖書導向關、質量關，堅決杜絕類似問題出現。

公開資料顯示，大連理工大學出版社成立於1985年，是由大陸教育部主管、大連理工大學主辦的中央級綜合大學出版社，為中共中央文化體制改革首批大學出版社的試點單位。