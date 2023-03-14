身體各部位的變化都反映著健康狀態，皮膚科醫師表示，指甲若出現9種異狀，可能是器官出現問題、營養不良、感染、中毒等，例如心臟衰竭、腎衰竭、甚至紅斑性狼瘡等致命疾病，民眾平常應多注意指甲狀況，以免錯失治療時機。

皮膚科醫師黃晨昊在其IG表示，當人體營養不良、各種器官及免疫力出現異常時，指甲常會合併出現病態變化，對身體發出警訊，藉由掌握不同的指甲型態的變化，可以讓人提早發現內在潛藏的疾病。他舉出9種指甲異常變化：

以下為常見的指甲異常變化：

1️. 杵狀指（Clubbing finger）：可能有問題的器官為心臟、肺臟，可能的疾病為心衰竭。

2️. 指甲下有線狀出血 (Splinter hemorrhage)：可能心臟出問題，可能的疾病為心內膜炎。

3️. 黃指甲症候群（Yellow nail syndrome）：可能肺出問題，可能的疾病為肺積水、支氣管擴張併發氣管炎。

4️. 泰瑞氏指甲 （Terry nails）：可能肝出現問題，可能的疾病為肝硬化。

5️. 指甲半分（Half & half nails）：可能腎出問題，可能的疾病為慢性腎衰竭。

6️. Muehrcke’s line：可能是腎出問題或營養不良，可能的疾病為腎病症候群、白蛋白過低。

7️. 匙狀甲（Koilonychia) 可能是因為營養不良，可能的疾病為缺鐵性貧血、營養不良

8️. 博氏線（Beau’s line，即波浪狀突起線條）：可能是中毒或感染，可能的疾病為癌症化療、兒童川崎氏症。

9️. 甲褶微血管異常：可能是自體免疫疾病造成。可能的疾病為紅斑性狼瘡、皮肌炎、全身性硬化症。