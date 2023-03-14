隨著2024總統大選的時間越來越近，外界都相當關注各黨會派誰當候選人，民進黨主席賴清德目前已經積極投身黨內初選、民眾黨主席柯文哲也安排了訪美行程，惟有國民黨還在一片混沌之中，各界看好的新北市長侯友宜，迄今也不願做出公開表態，據傳是要等新北市議會質詢結束，約要6月後才會宣布參選。對此，國民黨立委洪孟楷表示，侯此舉恐被綠營在議會狙擊。

洪孟楷今（14）日在網路節目《誰來早餐》指出，假如侯友宜有意願出來選總統，現階段民調確實也是侯最高，照理來說應該不用特別在意何時表態這件事，且要撐到新北市議會結束，即便侯友宜一直不宣布要參選總統，民進黨的議員也會耍花招，讓侯穿小鞋。

至於國民黨中央該怎麼做，洪孟楷則認為，高層一定有看到民調，應該要把所有可能的總統候選人邀請並進行談話，大家應該開誠佈公的說一下，而這也是選戰策略特別重要的原因。

主持人朱凱翔也問到，侯友宜拒不表態，有想好用什麼方式登場嗎？洪孟楷則回應，侯友宜應該要有一個完整的論述，為什麼是「非他不可」。此外，還要針對台灣當前惡劣的內政問題，以及美、中、台關係提出解決方案，這也是外界比較兩邊候選人的基準。