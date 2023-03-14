麥當勞人氣商品「經典甜辣韓風炸雞腿」3月15日至4月18日限期回歸，並攜手BT21推出限定包裝，同時3月15日起推出全新「1＋1星級點」，麥克雙牛堡等五大明星商品搭配指定飲料只要89元，並同步限期推出粉紅系甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」，搭配2023全新4款「BT21甜心卡」，可省錢享美味。

麥當勞「經典甜辣韓風炸雞腿」自2020推出後即獲得廣大迴響，麥脆雞腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，韓式風味挑逗味蕾，加上「BT21」超萌包裝加持，以及2023全新4款「BT21甜心卡」，喜愛韓風的粉絲可以舌尖遨遊美味宇宙。

麥當勞攜手LINE FRIENDS全球著名IP BT21，一次推出六款BT21限定包裝，包含「經典甜辣韓風炸雞腿」外盒兩款、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋，超萌設計好吃又好拍。

2023甜心卡也換上新裝，四款超萌「BT21甜心卡」3月15日同步上市。麥當勞強調，買A送B的優惠神卡再搭配BT21加持，每一款都值得珍藏。

麥當勞致力提供消費者超值美味，除「1＋1＝$50」持續供應外，自3月15日起更推出全新「1＋1星級點」，麥克雙牛堡等明星商品搭配指定飲料只需89元！讓消費者以百元有找的實惠價格，輕鬆享有「星級」又「省錢」的用餐體驗。

全新推出的「1＋1 星級點」，明星級陣容包含經典回歸的麥克雙牛堡、酥嫩多汁的麥脆雞腿、消費者最愛的六塊麥克雞塊、在地美味的金黃地瓜條以及沁涼必吃的OREO 冰炫風等廣受喜愛的人氣夯品，再搭配指定飲品，有吃有喝只需89元，不用花大錢，就能享受受歡迎的明星餐點。3月15日起「1＋1 星級點」將正式加入麥當勞菜單行列，懂吃也懂省錢的消費者可體驗嚐鮮。

麥當勞3月15日起，推出全新粉紅系甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」。「OREO草莓冰炫風」以奶香濃郁的冰淇淋鋪底，搭配OREO餅乾脆片及草莓果醬，酸甜口感在舌尖迸發新滋味，讓人超滿足。「草莓優格雙餡派」美味誘人，一口咬下，粉紅派皮與草莓果醬、滑順優格完美結合，大人小孩都喜愛。