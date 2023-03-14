南韓大勢女團BLACKPINK近期展開世界巡迴演唱會，而在本周18日、19日也即將來台開唱，讓許多粉絲興奮不已，不過日前他們到印尼雅加達演出時，成員Rosé（朴彩英）的削肩露背裝肩帶突然鬆脫，嚇得她趕緊按住胸口避免走光，更以眼神示意舞者幫忙。

BLACKPINK本月11、12日於雅加達演出時，Rosé在個人表演舞台中唱跳歌曲《Hard to Love》，而她當時穿著黑色削肩露背上衣，搭配短裙黑絲襪，整體造型性感指數破表，怎料唱到一半時，Rosé發現自己後方肩帶掉落，她也趕進按住胸口避免上衣滑落，接著以眼神示意一旁的男舞者幫忙。

#ROSÉ is so professional! She had a dress malfunction on the stage, but she still performed perfectly👏🥲#BORNPINKInJakarta pic.twitter.com/8lUIVYdBNZ — Popbela.com (@Popbela_com) March 11, 2023

片中可見Rosé並沒有因此放下手上的麥克風，仍不間斷地演唱，臨場反應相當好，影片曝光後，許多網友留言大讚Rosé「太強了，完全不受影響」、「臨場反應太棒了」、「真的好敬業，還繼續唱歌」、「真的好專業，果然是第一女團」，不過這件事讓許多粉絲紛紛要求公司及造型師要多加注意舞台服裝，以免日後有其他意外發生。

事實上，BLACKPINK本次世界巡迴演唱會中，先是成員Jennie因耳機疑似漏電，而痛到當場尖叫蹲下，再來是Jisoo的健康出現狀況，被發現右頸上疑似有一顆疑似淋巴炎導致的腫塊，而這次Rosé險些走光的事件，再度引起讓粉絲的不滿。