大陸《環球時報》多家英國媒體當地時間13日報導「英國加大國防投資」稱，英國首相蘇納克宣布更新版《安全防務與外交政策綜合評估》報告，確認將在未來兩年增加50億英鎊國防開支，以應對新出現的地緣政治威脅，包括來自中國大陸的「經濟脅迫」。中國大陸專家認為，英方在有關報告中加入涉中內容，旨在迎合美國所謂的戰略目標，提升英美特殊關係。

《報告》稱，英國將調整對中策略，以應對中國在軍事、金融和外交領域的「畫時代挑戰」。英國政府各部門間要加強對中政策的一致性，確保對中政策符合英國國家利益且與盟友相協調。具體而言，新措施包括加大對公務員的普通話培訓，更加重視英國稀有礦產供應鏈等。

《環球時報》報導，中國社會科學院歐洲研究所副所長劉作奎表示，最近一段時間，英國的外交政策都緊跟美國，這也是其「脫歐」後影響力下降的必然走向。此外，受中英關係下行影響，英國時不時發表一些對中國挑釁的言論，已經成為日常。由於英國的海外影響力逐漸下降，為維持自己的國際地位，倫敦以為很重要的方式就是對中國展現強硬態度。英國持續炒作「中國威脅論」，不利於兩國關係未來發展。

此次新版報告中提到中國大陸對台灣的威脅。這是英國在歷年《報告》首次作出此類表述。路透13日公布數據顯示，去年前9個月，英國政府授予企業向台灣出口潛艇相關零件和技術共25份許可證，價值總計達到創紀錄的 1.67 億英鎊，超過過去6年總和。

《環時》報導，中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平指出，英方《報告》涉台表述完全是一種汙蔑。由於台灣問題是西方最近熱炒的問題之一，英國可能希望通過渲染這種論調來和美國保持一致。

英國《金融時報》報導，13日發布的報告是英國前首相特拉斯在去年短暫任期內下令更新。舊版報告於2021年首次發布，不但時間在俄烏衝突之前，且通篇未提及台灣。

對於這份新報告，英國《衛報》評論認為，蘇納克的重點原本可能是中國，但對英國來說，歐洲安全才是最重要的。中國曾被英國稱為「系統性的競爭對手」，目前則升級為「畫時代挑戰」，這種措辭意味著英國政府目前想要採取的對中策略並不明確。

《衛報》還質疑，將國防支出占比提升至GDP的2.5％只會讓本已缺錢的其他公共服務領域更捉襟見肘，進一步加強英國在印太地區的軍事存在顯然並不划算。所謂「印太傾斜」也只是一個模糊的概念。

馮仲平表示，英國一直認為自己是一個軍事大國，尤其是在離開歐盟後，更想證明自己是美國「有用的夥伴」。因此，無論是軍費支出、俄烏衝突還是對中態度，英國都想緊密跟隨美國。鑒於英國國內有人主張要和美國進行利益捆綁，也有人希望英國和中國保持合作，蘇納克需要照顧到兩種看法。所以英國的政策並不穩定，「走一步看一步」。