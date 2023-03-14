荷蘭迫於美國壓力宣布對中國出口晶片新限制，消息人士透露，荷商艾司摩爾（ASML）可能禁止3種型號深紫外光（DUV）機台賣給中國。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在最近一篇專欄文章中表明立場，強調在新的全球秩序決戰中，他選擇了美國而不是中國，尤其在科技競爭領域，他更直言：「我看不出中國正在崛起」。

根據美國新聞網「政客」（Politico）報導，在過去幾個月，荷蘭在涉及敏感技術領域對中國態度大逆轉，荷蘭1月與美國和日本達成政治協議，以切斷對中國的尖端晶片供應後，荷蘭政府日前更證實，預計今年夏季前，開始對中國限制出口晶片設備。

呂特指出，荷蘭轉向制裁中國，背後關鍵是擔憂如果不妥善保護知識產權和創新領導地位，恐會因此失去技術優勢。他更毫不掩飾地表示，在新的全球秩序決鬥中，他選擇了美國，尤其在科技霸權的競爭，荷蘭對中國的態度也越來越強硬，還稱自己看不出中國正在崛起。

針對中國抗議晶片技術出口限制，荷蘭貿易部長施萊納馬赫(Liesje Schreinemacher)則表示，中國仍然是荷蘭和歐洲最大貿易夥伴，並強調中國購買包括艾司摩爾的設備，並非所有商品都會受到限制。

知情人士透露，荷蘭的最新出口管制，包括「TWINSCAN NXT:2000i」、「NXT:2050i」和「NXT:2100i」三種型號浸潤式DUV 設備將禁止賣給中國。