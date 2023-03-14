前桃園市議員范綱祥14日正式宣布，參選2024桃園區（第四選區）的立法委員，具有「雙師」律師執照、環工技師證照的范綱祥，台大土木學士、台大環工碩士畢業，2009年接受民進黨徵召參選升格前的桃園區市長， 2014年當選桃園市議員，在桃園參與社會、政治運動、執行律師、環工技師業務，將近30年，4年前想要擴大服務爭取立委提名，毅然決然放棄參選議員連任，卻在初選失利，4年蓄勢待發，這次捲土重來。

以下是他參選宣言：

2024年的選戰，會是台灣未來走向的分水嶺。

綱祥決心參選2024桃園區（第四選區）的立法委員，為桃園及台灣盡一份心力。

「誠信 專業 始終如一」，這八個字是綱祥的自我評價。

網路時代，攻訐、煽動盛行，炒作情緒，騙取選票，政治風氣日益浮誇，需要改變：

政治人物應該要解決問題，而非製造更多問題。

「誠信 專業 始終如一」，綱祥相信自己是鄉親最好的選擇。

誠信才值得信賴，但說來容易，做時卻常得吃眼前虧，很難堅持到底。

綱祥生於桃園區，長於桃園區，高中後負笈台北讀書、就業，1994年返鄉創立大道環工技師事務所、加入民進黨、創立桃園環保聯盟，2006年創立上善法律事務所，2009年接受民進黨徵召參選小桃園市市長， 2014年當選桃園市議員，在桃園參與社會、政治運動、執行律師、環工技師業務，將近30年，認識、接觸過綱祥的桃園人，絕非少數，處世態度眾所皆知，綱祥有自信，他們會同意：

說話算話，就事論事，專業、幹練而實在，就是綱祥的風格。

甚至，為了堅持誠信，四年前，綱祥想要擴大服務爭取立委提名時，還毅然決然放棄參選議員連任，付出中斷政治之路的慘痛代價。

這幾年，綱祥飽嚐失去政治舞台的無奈，但依然相信：

「選舉是一時的，做人是永久的」。

對綱祥而言，誠信就是絕對不能退讓的原則，一路走來，始終如一。

綱祥用30年證明自己是什麼樣的人，懇請大家繼續給予信賴、支持。

在專業上，綱祥除了台大土木學士、台大環工碩士外，還通過兩個絕無僥倖的國家專業高考，取得律師以及環工技師證照。

綱祥的主要工作是律師、環工技師，累積了25年執行業務的經驗，相關領域的法律實務經驗，在台灣，若非絕無僅有，也是寥寥可數，對於法制上的弊病，深有了解，也深有所感。

而在議員任內，綱祥監督依法行政、推動文化資產保存、解決法制流弊、倡議公民參與、正當程序、主張環境保護、力促交通建設、檢驗都市計畫……，參與政策、監督市政無不全力以赴，也充分負責自信的把絕大多數的問政記錄，不論是影音或文字，張貼在臉書上，以昭公信；有所主張，一定說明理由，從不無的放矢；任內表現是否具備專業水準，隨時可以檢驗，也絕對經得起檢驗。

綱祥有自信，如果有機會當選，絕對會是國會整體專業能力的大補丸，實事求是，對症下藥，日起有功，解決法制問題。

重返律師崗位的這幾年，再度愛上爬山，在山林裡找到內心的寧靜。

不動如山。

山，豐富、寬廣而恆久不變，所以能慰藉、安定人心，成為心靈的依靠。

綱祥期許自己能是如山一般的政治人物，讓鄉親信賴倚靠。

請鄉親給予綱祥這個機會。