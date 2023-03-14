「富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由合庫擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於國內外股票、存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％。且投資於外國、OECD G7國家、基礎建設相關產業的有價證券總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。