長榮航太2022年合併營收118.47億元，年增23.19％，稅後淨利15.81億元，每股盈餘4.48元，預計配發4.0元現金股利。2023年維修及製造兩大事業體持續成長，今年2月合併營收為10.63億元，年增率31.49％；累計前2月合併營收達20.91億元，年增21.4％。

長榮航太維修業務主要成長動能來自國際的業務，繼在東北亞、北美市場穩定成長後，公司也看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期維修業務能持續保持穩定小幅成長。

製造事業體方面，在航空市場需求逐漸復甦的驅動下，飛機製造商均提高產能來應付需求的增加，預期航機零組件需求成長幅度將高於2022年，且目前位於桃園觀音的製造事業體廠房仍有餘裕產能，法人認為，製造業務在全球航太供應鏈產能供不應求下，2023年營收有機會成長3成，帶動製造事業由虧轉盈。

另外，長榮航太轉投資未來前景可期的相關事業，包括與美國GE奇異公司合資長異發動機維修公司、美國Spirit Aerosystem合資長銳航材公司及與艾姆勒車電、匯鑽科技合資長鑽科技共三家公司，主要業務分別為GE發動機維修、航材維修以及電動車用零組件表面化學處理。長異獲利穩定，也是去年3家轉投資公司中唯一獲利的公司；長銳前2年因為在設立階段，2022年10月正式營運，2023年預估由虧損轉盈；長鑽產品必須獲得車廠認證，去年7月才開始小批量生產，今年產量逐步增加，預期可小幅轉盈。