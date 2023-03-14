華航台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間23：20自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7：10抵達，飛行時間約13小時50分；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11：05起飛，台灣時間隔天上午5：35抵達，飛行時間約12小時30分，由華航新世代越洋航線主力機種A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

位於東歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，處處有著波西米亞風情，素有真實版童話王國之稱，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

華航指出，布拉格開航將推出經濟艙來回機票最低售價台幣27,160元起（未稅），還有會員加贈哩程活動。

華航看好疫後旅遊復甦，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最為快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，深具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前華航台北－維也納每周飛航四個班次，台北－布拉格則自7月18日起每周飛航兩個班次，屆時東歐航班將達每周六班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。