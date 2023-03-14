為了方便用戶，台北自來水事業處將自15日起推出「水費線上結清」及「簡訊帳單」等數位升級服務。北水處表示，以往結算水費需親自臨櫃辦理，現在線上就能繳費，此外，簡訊帳單能讓用戶用手機即時查閱水費資訊，申辦成功再享水費折抵優惠。

北水處表示，如有搬家、房屋買賣需結算水費，過去皆需親自到臨櫃辦理，像去年就有5萬5485件水費結清臨櫃案件，現在提供更便捷的數位服務，免出門就能一鍵繳費，先上該處網站辦理水費結清，輸入水表度數，由系統計算應繳金額後可一鍵線上繳費，讓用戶省下出門時間。

北水處說明，除了原有電子帳單外，全新推出簡訊帳單，用戶收到簡訊帳單的手機號碼會固定為市府的簡訊平台：0961-591-999，用戶可在手機上即時收到水費帳單還可以透過手機繳費；而成功申辦簡訊帳單後即享每期水費折抵3元優惠，若是同時以行動支付繳費者，下期水費最多能折抵至10元。

北水處補充，有關「水費線上結清」及「簡訊帳單」服務相關資訊可至北水處官網查詢，或電洽北水處24小時客服專線02-87335678。