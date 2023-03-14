故宮傳出自去年6月起，即有未經授權的高清藏品圖檔被外界駭取，並公開在淘寶、百度等平台低價出售。14日故宮副院長黃永泰對外說明表示，估計有10萬筆資料在降階為600萬畫素圖檔的轉換作業流程中，被外界有心人士利用專業軟體存取，目前已循法律途徑要求賣方下架。

此批未授權的高清圖檔外流，黃永泰指出起因於去年為配合立法院要求，公開40萬筆600萬畫素以下圖檔，但因資料數量龐大，易造成主機容量滿載，承辦人員私自將資料移至可供對外服務的伺服器，雖設定了僅能細部高清瀏覽，但遭有心人士利用專業軟體將細部圖拼湊成高清大圖，目前所估算其中約10萬筆資料，每筆約2000至3000萬畫素的圖檔被外流。

黃永泰表示自去年6月發現高清圖檔外流，即已透過法律途徑要求淘寶等平台上的販售店家下架，也已將所有調檔採內部封閉式系統進行業，林姓助理研究員的申誡懲處也已在今年2月公布，惟目前在淘寶等平台上仍有「台北故宮博物館高清圖畫書法合集」等高清圖檔仍在架上販售，且僅需3.9人民幣（約台幣18元）即可購得，黃永泰表示故宮仍持續委由律師進行處理。

根據故宮數位資訊室專門委員陳中禹表示，此次事件係外界人士利用軟體，將原本不開放的高階圖檔，抓到150萬畫素的局部細節，再批次截取後拼湊成高階大圖，但因為非原本的高清圖，在壓縮律和圖檔上仍與原圖不同。黃永泰也表示，目前開放下載圖檔僅能取得600萬像素，已不會再有被拼圖的問題。