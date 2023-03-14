星宇航空涉入炒股爭議，星宇航空執行長翟健華今（14）日在委任律師林文鵬陪同下，至台北地檢署按鈴申告，針對特定人士利用網路社群平台進行輿論操作，影射星宇航空相關人員有內線交易之嫌，企圖混淆視聽，引發投資人恐慌疑慮，此舉已觸犯刑法及證券交易法等相關刑事犯罪，並嚴重損害星宇航空公司商譽及翟健華執行長聲譽，對此違法行徑，星宇航空及翟健華執行長絕不寬宥。

星宇航空上月股價暴漲，上月(21)日股價早盤大漲24％最高成交價來到每股50元，由於連續6天大漲相當不尋常，市場上更是給了「妖股」封號，不過同時也傳出員工眷屬申報轉讓賣股163張，反映出員工開始想要賣股獲利了結，市場信心鬆動，星宇股價開始一路狂跌，許多小股東更在臉書成立自救會，星宇炒股爭議甚囂塵上。

星宇航空再次聲明，星宇航空為正派經營之公開發行公司，自成立以來所有同仁均兢兢業業專注於航空本業發展，絕無炒作資本市場股價及內線交易之行為，對於特定人士一再利用星宇航空興櫃時機，不斷散佈不實訊息，並透過網路社群帳號，煽動投資大眾，除惡意詆毀星宇航空公司及相關同仁外，更涉及企圖影響公開交易市場。

星宇航空表示，已正式委由林文鵬律師等對不肖人士採取嚴正的法律行動，以避免投資大眾受害，同時也呼籲投資人保持理性，切勿相信網路謠言，更懇盼偵查機關能迅速偵辦，強力遏止網路謠言繼續傷害企業及投資大眾。