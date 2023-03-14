台南市李姓男子與黃姓友人在7年前發生爭執，李持槍射擊黃，黃持魚刀反擊後刺死對方；一、二審將黃男各判刑1年4月、1年8月，但台南高分院更一審認定黃男面臨生命權遭威脅，依法得實施正當防衛行為，且無過當，改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

李男在2016年7月30日晚上9點多，與黃姓男子口角及肢體衝突，李男心生不滿，離去衝突現場後，持改造手槍1把返回現場，持槍抵住黃的頭部，黃撥開後，李男隨即對被告射擊1發，擊中李的左手臂後，欲再度擊發時，發生卡彈情況。

李男排除卡彈障礙，欲再度射擊第2槍，黃男見狀，持放置於現場之魚刀1把揮刺李男左上臂、右上腹2刀，李男受傷後持續與他扭打，並試圖再擊發1槍未果後，與他拉扯扭打而不支倒地，經現場目擊證人報警處理並送醫急救後，李男在同年8月3日不治死亡。

一審及二審都認定黃男防衛過當，分別依傷害致人於死罪判刑1年4月、1年8月，但台南高分院更一審認定李男的行為符合正當防衛，應法應判決無罪，逆轉改判無罪。

更一審認為，李男持槍進入黃的住處，以槍抵住他頭部，他撥開後，李男隨即開槍射擊而擊中他告左手臂，且李男並未因此停止射擊，仍持續操作槍枝，他面臨生命權遭威脅之侵害，依法得實施正當防衛行為。

更一審考量李男持槍射擊，危險性極高，且可能發生難以挽回之後果，而黃男在現場僅有魚刀足以有效反制李男之攻擊行為，他在生命權遭受嚴重緊急侵害時，採取保障生命之反擊手段，並無逾越必要性與相當性之要求，判無罪，檢提上訴，遭最高法院駁回確定。