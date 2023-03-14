春暖花開正是親近大自然好時節，台北晶華酒店即日起熱血推出「晶華壯遊假期：挑戰臺北大縱走」住房專案，從自然人文、生態保育的角度宣導臺北城市觀光，邀請旅人共學與山林相處之道、共創健康的人生。專案價每晚6,200元起，外縣市的山友搭乘高鐵入住車票可享7折起優惠，飯店提供登山步道口單趟接駁服務，以及內含能量餐飲的「晶華縱走能量包」，退房時間則可延至下午3點，房客亦可前往「健身俱樂部」享受舒壓按摩優惠。晶華邀請旅人展開壯遊臺北的行程，體驗最具活力的城市假期。

「臺北大縱走（Taipei Grand Trail）」為臺北市政府自2018年開始推廣的都會型長距離健行路線，串聯大屯山火山地景、臺北最高峰七星山、竹子湖海芋繡球花海、白石湖、貓空、四獸山等臺北各大名山及風景勝地，整合環繞於台北盆地的觀光資源。路線總長92公里，共分為7個路段，每段皆可當日來回。2021年起，路線也結合自捷運動物園站至關渡站間的河濱自行車道，組成可環繞臺北一圈、共計130公里的遊程。參與民眾可依喜好及體力，挑選適合自己的路線挑戰，除了能訓練己身的體力與心智外，更能感受到臺北山林的魅力。

選擇「晶華壯遊假期：挑戰臺北大縱走」住房專案的房客，可獲贈晶華縱走能量包，內含堅果隨手包、營養穀物棒、能量凍飲及電解質補充飲料等，讓旅人在登山過程中隨時補充體力。交通的部分，晶華將為房客安排專車接送至登山步道口，讓房客可以便利挑戰縱走路線，同時也提供外縣市房客住房加購高鐵車票75折起的優惠，邀請全台山友一同沿著山脈前行，享受都市中難得的靜謐。登山結束後回到飯店，房客在下午三點退房時間前，還有充分的時間可以使用三溫暖與泳池等設施，更享地下三樓雅風健身俱樂部的油壓療程8折優惠，為疲憊的身體進行舒緩，釋放肌肉一天的緊繃與壓力。