柬埔寨總理韓森收詐騙簡訊控IP來自「台灣」刑事局回應了

台灣去年瘋傳柬埔寨「豬仔」詐騙案件，「詐騙天堂」成了柬埔寨無法洗刷的惡名，然而近日傳出柬埔寨總理洪森收到一則詐騙簡訊，且IP位置顯示地點在台灣，實在諷刺。對此，刑事局回應IP位置使用跳板、VPN都有可能，不見得是台灣犯罪份子所為，已洽柬埔寨警察總署受理報案中心及國際刑警組織金邊中央局提供資料供查。

據柬埔寨華文媒體《柬中時報》12日報導，執政已30多年的總理洪森（Hun Sen）當天深夜表示，當晚10時許他接獲一則詐騙簡訊，發訊者自稱是柬浦寨企業界名人徐坤城公爵，簡訊以英文撰寫、要求洪森匯款給他。

經查，這則簡訊來自一個盜用徐坤城照片建立的Telegram帳號，電話號碼來自北方的鄰國寮國，騙徒發話地點則在台灣。

洪森表示，這個詐騙份子大概不曉得自己找上的「肥羊」是柬埔寨總理，「他（詐騙份子）可能不知道這是（柬埔寨）總理的電話號碼」。

洪森提醒，近來詐騙集團屢屢透過Telegram行騙，大眾務必保持警覺，提防上受騙上當。

刑事局國際科長李泱輯。(刑事局提供)

刑事局國際科長李泱輯。(刑事局提供)

對此，刑事局回應，詐騙者的IP位址可能是實體或是租用VPN（Virtual Private Network，即虛擬私人網路）或是第三地歹徒盜用臺灣IP作為跳板等方式，如IP在我國境內，刑事局可即時查明並追查，歡迎各國各地執法機關隨時通報警政署刑事警察局合作打擊犯罪。

李泱輯強調，臺灣不會是詐騙不法份子的天堂，警政署有能力也有信心來打擊網路詐騙犯罪，但同時也需要全球各執法機關共同合作，才能揪出這些不法之徒。

刑事警察局再次呼籲，如有Telegram軟體內的好友，要求你截圖，極有可能是好友的帳號已被盜取，由詐騙者假冒好友的方式試圖竊取你的個人帳號資料，再向群組內的親友進行詐騙。如有上述情況，建議可親自回撥好友通軟體求證，千萬不要依照詐騙者的指示提供相關資料，以免遭到詐騙。