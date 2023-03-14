中天綜合台《同學來了》明（15日）播出「什麼都能搜！各國關鍵報告！不要告訴別人我的手機都在看『這個』」。來自日本的小百合透露因為「公主病」一詞來自台灣，所以日本男生都會搜尋「台灣女生會不會都有公主病」，阿Ken反駁不能以偏概全，「像依依怎麼可能會有公主病？過去這一年裡都是她盡心盡力在付出。」依依也藉機控訴納豆：「他才有王子病吧？而且他好像有交過日本女友，還說日本女生都說台灣女生愛生氣又任性，叫我們要好好跟日本女生學習，你們都是被『影片』影響的！」

小優認為越保守的人反差越大：「有一次我在朋友家拿了一個女生的手機來叫外送，結果跳出來的全部都是情趣用品，我傻眼，因為她是在場最乖的人。」這話卻勾起納豆的好奇心：「我想看一下依依的手機，因為我平常真的沒檢查過。」依依一聽打趣地說：「可是我這一年的『需求』也沒有解決。」不過納豆仔細檢查後發現依依的搜尋內容大多是旅遊或者時事新聞，讓他直喊超無聊！而阿Ken一看小優的手機，竟發現她的搜尋頁面是「大小奶怎麼救」？讓他忍不住吐槽：「妳先解決妳的大小眼！」小優則慌張解釋：「真的不是我！是我去泡溫泉看到有人大小奶很嚴重！」

阿Ken（左起）、安心亞、納豆。（中天綜合台提供）

馬力歐則猜測在台灣搜尋量最多的關鍵字應該是餐廳：「台灣最美的就是美食跟人，連我在地人都還沒辦法完全清楚哪裡好吃，因為台灣美食真的多到吃不完。」同為吃貨的納豆也深有同感，依依更提到兩人在安排旅遊行程時，少不了美食規劃：「以前跟他約會行程都不會安排，但是晚餐全部都訂好，而且都是去『摘星星』。」阿Ken更補充：「納豆常會去蒐集米其林的餐廳，然後來跟我炫耀說人家有他也要有！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。