天后王菲上周與小11歲男友謝霆鋒在機場大方一起現身，更重現了20年前的「世紀牽手」，罕見大秀恩愛也上了熱搜。好巧不巧，王菲前夫李亞鵬隔天便在微博曬出一家三口合影，可見他身邊站了小他19歲的世界小姐老婆海哈金喜，更曬出剛滿1歲女兒的照片，正式宣布愛女名稱為李夏，和李嫣是同父異母的姊妹。

李亞鵬近年傳出和世界小姐出身的海哈金喜交往，不久後就傳出他到女方家拜見家人，去年李亞鵬承認兩人生下一女，透露：「我也剛剛生了一個女兒，昨天滿一個月」。而外傳酷酷的李嫣和繼母不合，不久後就有媒體拍到海哈金喜帶著保母和女兒，陪李嫣逛商場，李嫣試衣服時，海哈金喜便在一旁出主意，看似關係融洽，解除了謠言。

李亞鵬曬出一家三口照片。（圖／翻攝自一號立井微博）

而李亞鵬當年閃電宣布離婚主因眾說紛紜，有一說是王菲有意出家，但隨即被王菲否認，之後李亞鵬上魯豫節目，脫口曾6年沒收入，更直言：「所以我離婚了」，透露出經濟壓力是壓垮婚姻的稻草，還有人起底2012年李亞鵬為了給王菲驚喜，沒先告知就帶著穿了一身休閒服的王菲出席鑽戒活動，到了現場才打開裝了許多蝴蝶的箱子，並將鑽戒藏在裡面，導致許多蝴蝶因此悶死，讓對佛教相當虔誠的王菲傻眼。

網友說，當時王菲顧不得有媒體想採訪他，只小心提醒：「小心，別踩到（蝴蝶）了」，結果整場活動王菲都黑臉，最後匆匆離開現場，幾個月後就傳出離婚消息。近日，王菲和男友謝霆鋒高調在機場牽手放閃，前夫李亞鵬隔天也「出招」，曬出牽著老婆海哈金喜的照片，更首度分享女兒可愛長相，寫下：「李夏一周歲生日快樂！生生不息人間可期」，被網友解讀是隔空向王菲爭版面，其他網友也回應：「這女的不細看遠觀還真有點像王菲」、「王菲牽手，他也牽手」、「王菲和謝霆鋒機場秀恩愛，李亞鵬坐不住了」、「我一直相信你當初很愛王菲所以放手，也恭喜你有了幸福的新開始」。