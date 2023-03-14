金門部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵，在9日清晨突然消失，事後證實被大陸海警救起安置在廈門，未來動向引發兩岸政治敏感神經。但本報追查，立委陳玉珍表示陳員上午9時30分許就被海警救起，離奇的是，這時軍方都尚未通報海巡隊協助搜尋，海巡也尚未通報對岸協尋，但大陸海警卻能在我方還在全島大搜索，摸不著頭緒時已早一步救起陳員，且在第一時間未告知，過程疑點重重。

根據了解，陳員在早點名時在島上「人間蒸發」，經過軍方及海巡搜尋24小時未果，根據軍方清查，陳員最後身影，是在昨天清晨7時30分穿著遭監視器拍到，隨即消失。但根據軍方約談島上官兵，發現陳員竟然曾對同袍說，「我夢見自己人在廈門」，顯示這是一起有計畫性的逃兵。

不過立委陳玉珍卻驚爆，陳員在上午9時30分許就被大陸海警在三島膽附近救起，大陸海警動作如此之快速與巧合，反而啟人疑竇。

據了解，當天陳員早點名消失後，軍方立刻進行全島大搜索並向上回報，直到近2個小時，搜尋無效後，超過9點半後才通報海巡隊協尋，當地漁民也表示，約10點就已見到海巡警艇在海面來回搜索。但照陳玉珍說法，這個時間點陳員早已被海警救起帶回廈門。

根據兩岸共同搜救協議，我方若需需要大陸方面協助進行人道救援，必須由海巡署透過中華搜救協會通報對岸，對方邊防總隊獲報後，也會派遣船艦協助，並非直接由海警出動，但這個通報動作，也在10點以後才通報。

知情人士表示，我方海巡與大陸邊防總隊或是海警向來有個長期「金厦中線」默契，就是在未執行雙方人道搜救時，兩邊的警艇都不會超過離岸3000公尺距離。

但是如果陳玉珍「三膽被救起」說法屬實，意味著大陸海警已破壞默契，在未通知我方下進入我方水域。

但當地人研判，最有可能狀況是，陳員游到接近廈門時才被救起，但民眾也說，二膽島距離廈門約4.4公里，陳員能在2個小時左右游到接近廈門，只能說「體力與技術真的超級好」。