新上任的新竹市長高虹安就職即將滿百日，成功挖出新竹棒球場土層有廢棄物、舉辦WBC世界棒球經典賽直播，成功凝聚新竹市民與球迷的向心力，但市議員劉彥伶也怒批高虹安不重視基本工作，公園品質嚴重下滑、環境髒亂、停車亂象，籲高虹安應花更多心思在基本民生市政上。

劉彥伶說，有新竹市民在臉書社團貼文抱怨，社區周遭公園環境維護品質嚴重下滑，落葉、水溝堵塞、環境髒亂、南寮波光市集周遭違規停車亂象叢生等，她怒批高虹安可以靠網路選舉，但就職即將百日了，不應還是將思維與資源放在網路高聲量與高流量的WBC大型戶外轉播活動上，或是透過環保局清潔隊放送自己的歌聲，更應花更多心思專注民眾生活更切身關心的市政基本工作上。

劉彥伶指出，新竹市曾有很長一段時間，各公有公園給市民的印象觀感是陰暗、髒亂、設施維護品質低落、對長輩與親子極不友善的公共空間，甚至成為都市治安死角。但在過去8年新竹市府推動公園改造計畫，重新打造開放性的市民休憩空間，讓新竹市的長輩與親子再次走進公園。

她說，關新公園就是一個鮮明的例子，從過往東區緊鄰園區擁有最開闊草皮綠地的公園，對比現在呈現光禿了無生意的黃土公園，突顯高虹安上任至今，市府機器的螺絲嚴重鬆動，也讓市民對高虹安市府從期望到失望。

新竹市政府強調，諸如長和公園等日常清潔、植栽養護、設施巡檢等都嚴格執行，且周末休假期間仍會派人清潔打掃，尚無發生滿地落葉很像廢棄公園的情況，且目前維護頻率與往年相同，高虹安上任後並無特別改變。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

劉彥伶表示，看到長和公園裡的落葉和其他公園的水溝堵塞、環境髒亂，這些市民最直觀感受的市政品質，對市政府運作而言都是最基礎的市政工作。

劉彥伶強調，這些市政工作不應該讓新竹市民反映抱怨後，再由民意代表監督要求市府，新竹市政府才開始動起來，從公園環境品質、落葉堆積等可以看出市府施政能力與品質的退化，讓原本屬於省轄市政府層級的新竹市政府，降格成為地方鄉政市公所等級。

市府城市行銷處則表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府城市行銷處同仁都有按照慣例進行維護，未來城銷處會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾的善意提醒。

城市行銷處長林正光強調，城銷處負責日常清潔、植栽養護、設施巡檢等，周末休假期間仍會派人清潔打掃，尚無發生滿地落葉很像廢棄公園的情況，且目前維護頻率與往年相同，高虹安上任後並無特別改變。

城市行銷處補充，植物生長旺盛期間，會增加修剪次數，夏季增加植栽澆灌，季節交替及預防天災汛期，更會加強設施維護頻率。由於新竹常年風大，公園又是親近自然的場所，冬季喬木落葉為自然現象，部份堆置於未影響通行及景觀處亦可腐化作為養分。

長和里長楊金土聽聞後也表示，落葉是季節關係，維護人員也每日清潔打掃，聽到網路說公園廢棄也反駁道這不能亂講，不要因為一兩日強風就批評公園髒亂，抹煞市府清潔人員的辛勞努力。

城市行銷處指出，長和公園早期規畫以圍牆阻隔、多為硬體鋪面、設施老舊陳設，而且樹木在此生長受限、浮根隆起，導致民眾進入公園使用的意願不高。

2019年改善完工後，特色為保留社區記憶百年老榕樹、設置環形跑道供民眾步行、慢跑的運動使用，也設置孩童可親近樹木的高架瞭望木平台。

市府也呼籲冬季落葉為公園的自然景觀，公園屬戶外開放場域，如有發現或接獲通報需要加強整潔等任何問題亦可通報市民專線1999，市府均會積極處理並感謝民眾對市府的反應與關心指教。