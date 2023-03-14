【旅遊經 洪書瑱報導】

2023澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典，於4月20日至6月29日期間，每週一、四，在馬公市觀音亭園區舉辦，今年將結合眾多經典人物角色與故事，包括米奇與米妮、《小美人魚》、《愛麗絲夢遊仙境》、《冰雪奇緣》、《星際大戰》系列古古、漫威系列格魯特等，值得一提的是，澎湖特別提前規劃4月13日試放場，民眾可先睹為快。另外，在活動中將有三場離島花火專場，包括：5月12日吉貝場、5月24日七美場以及6月10日望安場等！在花火節中，將特別邀請在地表演團體以及知名藝人共襄盛舉，為花火節活動現場帶來歡樂與活力，創造精彩亮點。

今年開閉幕主持人分別邀請當紅新人李宜柏+何美以及木木(林葦妮)，開幕舞台藝人邀請到澎湖長大知名歌手蕭秉治及熱門歌手呂思緯，還有聲林之王柏霖。閉幕場則是金曲歌后曹雅雯及創作才女魏嘉瑩，另外由主要贊助商企業主題之夜，也邀請許多實力唱將登上花火舞台，包含5月1日澎坊三號港之夜由人氣歌手陳忻玥登台，5月15日DIKE之夜則是實力女聲張語噥，6月1日momo之夜則是熱門歌手關詩敏，6月19日福朋喜來登之夜則由李唯楓擔綱演出，6月26日新光人壽之夜壓軸演出的表演明星特別邀請到空氣搖滾歌手白安。

離島場舞台也是人氣之夜，吉貝場由當紅台語唱將唐儷登台，七美場則是唱紅多首台語八點檔連續劇主題曲的向蕙玲演出，望安場則是能唱能跳炒熱氣氛一流的謝金晶。

今年花火節，特別邀約許多優秀表演團體登上花火節舞台進行演出，包括：馬公高中管樂團、馬公國中管樂團團、澎湖青少年交響樂團、菊之音小型歌劇坊、文澳國小打擊樂團、馬公國中國樂團、星聲代合唱團、好地樂團、遊手好絃樂團、澎湖縣白沙健康舞蹈協會、騎海豚樂團、好娛樂創意舞蹈工作室、菊響曼陀林樂團、琪琪兒童舞蹈團、嘉北國小管樂班、DREAM ARMY、DF現代音樂社、舞動媚力舞團、康安宮傳統藝術團、PURE POWER KIDS、湖西國中管樂團、仙人掌藝術推廣協會、貳樓樂團、身呼吸藝術舞蹈團、台中市忠孝國小弦樂團、夢想飛行、吉貝跆拳道、赤崁辣媽舞團、陳冠鳴、七美國小附設幼兒園、鯊魚樂團、澎湖縣新住民舞蹈協會、星月寶萊舞團等優秀表團積極參與花火節舞台演出，為花火舞台更添風采。

※.活動表演：

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