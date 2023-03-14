路透社報導，聯合國與土耳其去年7月在俄羅斯與烏克蘭間居中斡旋達成的黑海穀物倡議，目的在讓因俄羅斯全面入侵而遭擋下的烏克蘭穀物能從烏國3座港口安全出口，以防全球糧食危機爆發。

這項協議於去年11月延長了120天，18日將再度延長。但俄羅斯副外交部長維爾新尼（Sergei Vershinin）在日內瓦與聯合國官員會談後說，莫斯科當局準備只讓協議延長60天，因為俄羅斯的農產品出口商受到限制。

他說，黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）第2期於3月18日屆滿後，俄羅斯「不反對再次延長，但僅允許延長60天」。

維爾新尼又說：「我們之後的立場將取決於讓我國農產品出口正常化的實質進展，不是口頭上的進展，而是行動上的進展。」

俄羅斯辯稱，雖然西方國家沒有明確針對俄羅斯的農產品出口，但西方國家對費用支付、後勤與保險業祭出的制裁，為俄羅斯出口自己的穀物與肥料構成障礙。

聯合國表示已注意到俄羅斯的立場，還說聯合國仍「全面致力於落實黑海穀物倡議，以及保證將促進俄羅斯糧食與肥料出口」。

聯合國在聲明中說：「聯合國秘書長已證實，聯合國將盡一切可能維護黑海穀物協議的完整性，並確保能持續實施。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，談判來到「關鍵時刻」，華府支持黑海穀物協議的延長與擴大。

普萊斯說：「我們知道全球需要這項協議。我們當然希望且期望看到協議延長與擴大。」

一名參與會談以確保達成初步協議的烏克蘭政府高官說，基輔認為讓黑海穀物倡議延長60天違反了協議條款。

他告訴路透社：「協議清楚闡明至少可以延長120天。若要延長60天，則必須修改協議。」

歐洲交易者說，會談存在的不確定性，尤其是俄羅斯僅讓協議延長60天的聲明，是導致巴黎泛歐交易所（Euronext）小麥市場價格劇烈攀升的因素之一。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120314