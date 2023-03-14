據了解，朱男發現警方追捕立刻逃竄，不過跑不過警方沒多久就栽在警方手上，其似乎許久未進食，還跟警方要食物。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化監獄逃獄的受刑人朱漢宗，今天稍早在永靖老家附近的田野中落網，彰化刑警大隊副大隊長楊昭賢表示，昨晚鎖定朱逃逸方向，在其永靖老家佈下大批警力，今晨朱外出發現警方開始逃逸，隨即遭警方緝捕;據了解，朱每天有100元零用金，他存了3000元在工廠置物櫃，已經策劃逃獄多時。

據了解，朱男昨天早上10點半左右逃脫，隨即往周邊產業道路一路逃，最終步行到二林市區，並搭乘員林客運回到永靖，下車後步行約30分鐘回到永靖老家，最後躲藏親戚家的三合院。

朱男發現警方追捕立刻逃竄，不過跑不過警方沒多久就栽在警方手上，其似乎許久未進食，還跟警方要食物。朱每天都有100零用金，據了解他存了3000元放在工廠置物櫃，被警方抓到時，在他身上查獲3000元。

楊昭賢表示，彰化警方接獲通報後，隨即責成刑警大隊、芳苑分局、員林分局等共組專案小組，今天上午10點2分在永靖鄉某巷弄田地，將朱姓嫌犯緝獲；朱姓犯嫌供稱昨天有回到居住處所，朱男的逃脫目的及是否有人接應等，目前正在調查了解中。

朱漢宗是竊盜累犯，多次在彰化員林及北斗地區犯案，包括偷自行車、沒拔鑰匙的小貨車、商店內現金及商品，前後犯下18起竊案，其高職肄業、離婚，有一個女兒及重度肢障母親，但法院審酌他不知悔改，沒尊重他人財產權的權念，但犯罪手段尚屬和平，最終判處有期徒刑4年1月又5天。