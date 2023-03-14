夆典最新出爐的2022年合併財報，全年營收達29.52億元，比前一年度減少18.34％，稅前淨利2.75億元，稅後純益達2.07億元，每股稅後盈餘達1.05元。

董事會也決議配發股利，每股配發0.6元，包括現金股利0.4元，及盈餘轉增資配股0.2元。

依今（14）日盤中價格11.05元推估，現金殖利率約達3.6％。

原本著墨液晶顯示器產業的夆典，多年來持續在建設、營造與機電綜合承攬等領域深耕。

夆典多年來房地產開發案主要著眼於台北市，鑒於土地越來越難取得，現轉向新北市，甚至桃園、新竹縣市、台中、高雄市；為增加土地來源，目前也由傳統的購地、合建觸角伸入都更及自辦開發案。另外夆典還有一個強項，即機電整合服務，累積不錯的口碑，加上以既有雄厚機電專業背景再結合子公司昌吉甲級營造的營建強項，藉以減少介面、降低成本及提高效率爭取大統包工程。

依先前夆典法說會資訊，目前夆典在工程事業方面，未完工工程合約可認列的土木工程達72.56億元、機電工程約6.23億元。

光電事業方面，則產品內、外銷各占5成，在LCM產業，中小尺寸面板市場需求已逐步回升，消費性電子產品如手機、相機的需求也逐步回穩，預期受到景氣逐步回穩的影響，相關需求將持續成長。

另外科技園區開發上，擁有長期穩定的工業區代辦收入，主要集中在嘉義、台南；目前除積極辦理現有的嘉義馬稠後產業園區及台南七股 科技工業區的開發案外，並將持續密切關注及評估各地區的開發案，以掌握未來園區開發等相關趨勢。