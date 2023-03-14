每個人都想財運滾滾來，不過不是每個人都有這種運氣，有些人天生就是「吸金」體質，隨時都可能撿到錢或中獎。《科技紫微網》點名天蠍座、獅子座及雙子座有富貴基因，跟錢特別有緣。

Top1：天蠍座

天蠍座從小就有冷靜的頭腦，對錢財格外敏感。他們小財機緣不斷，像是出門撿到錢、買彩券中獎，或缺錢時有人雪中送炭。天蠍座有毅力、犀利眼光及良好社交手腕，讓他們能賺到更多錢。

Top2：獅子座

獅子座懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光。並非每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有物質，賺錢慾望很大；加上事業心強，位子也就越爬越高，收入跟著增加，錢途光明。

Top3：雙子座

雙子座聰慧又理性，並善於管理錢財。隨著年齡增長，尤其步入人生下半場後，賺錢頭腦、人脈資源慢慢發酵，逐步吸金，從此貴氣逼人。更難得的是，雙子座即便功成名就，依然能持續奮鬥。

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